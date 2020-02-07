На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон. Он затронет и Эстонию

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, который приведет к буре на обширной территории. Непогода затронет и Эстонию, прогнозируют синоптики.
Метеослужба Великобритании уже объявила предупреждение о буре на следующие четыре дня. В воскресенье в Великобритании скорость ветра местами превысит 35 метров в секунду. Буре дано название Ciara, пишет rus.delfi.lv.
Сильный ветер прогнозируется и на севере Франции, в странах Бенилюкса, Германии и Дании, а также в других регионах Европы.
В Латвии самый сильный ветер ожидается в ночь на понедельник — его порывы, возможно, составят 30 метров в секунду.
Государственная служба погоды Эстонии сообщает, что в ночь на понедельник сила ветра составит 12-17, порывами до 25 метров в секунду, а днем порывами до 23 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что сильный ветер сохранится и в ночь на вторник.
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