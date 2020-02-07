На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон. Он затронет и Эстонию

Метеослужба Великобритании уже объявила предупреждение о буре на следующие четыре дня. В воскресенье в Великобритании скорость ветра местами превысит 35 метров в секунду. Буре дано название Ciara, пишет rus.delfi.lv.

Сильный ветер прогнозируется и на севере Франции, в странах Бенилюкса, Германии и Дании, а также в других регионах Европы.

В Латвии самый сильный ветер ожидается в ночь на понедельник — его порывы, возможно, составят 30 метров в секунду.

Государственная служба погоды Эстонии сообщает, что в ночь на понедельник сила ветра составит 12-17, порывами до 25 метров в секунду, а днем порывами до 23 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что сильный ветер сохранится и в ночь на вторник.