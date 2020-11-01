На следующей неделе будет тепло, но дождливо

В воскресенье днем облачно с прояснениями. На западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-9, в западной части усилится 5-12, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Понедельник, 02.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдёт небольшой дождь. Усилится южный и юго-восточный ветер 5-10, порывами 14, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье местами 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии пройдёт дождь, вечером местами пройдёт дождь и на востоке Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 6-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-15, порывы 22 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Вторник, 03.11:

Ночью: Облачно с прояснениями, во многих местах пройдёт дождь. Утром, начиная с островов, дожди прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы 22 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 5..10, на островах до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. До обеда на востоке Эстонии пройдёт дождь, во второй половине дня преимущественно пройдёт небольшой дождь в прибрежных районах. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Среда, 04.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. В прибрежных районах местами пройдёт ливневой дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Время от времени дождь. Ветер юго-западный 6-11, на побережье и островах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

Четверг, 05.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье усилится 12, порывы 17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха 7..10°С.