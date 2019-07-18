На следующей неделе Европу накроет волна жары. Дойдет ли она до Эстонии?

Как сообщает Severe Weather Europe, в начале следующей недели намного теплее станет в Западной Европе, а во второй половине недели — и в центральной Европе.

В понедельник и вторник намного более теплая погода установится во всем регионе в районе Франции и стран Бенилюкса. Теплее среднего должно быть почти во всей Европе, за исключением восточного края и северной части Атлантики. Самая большая аномалия ожидает в районе Франции, Бенилюкса и Западной Германии.

Что касается Франции, аномально жаркая погода вернется туда на следующей неделе, сообщают “РИА Новости” со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

“Начиная с воскресенья, горячий воздух, идущий из Испании, продвинется к северо-западу Франции и к северу страны… С начала следующей недели максимальные температуры достигнут 30-35 градусов в северной половине и 35-39 градусов, местами 40 градусов, на юго-западе и центро-востоке”, — говорится в сообщении метеорологической службы.

Температуры начнут расти, начиная с субботы. В воскресенье, 21 июля, температура превысит отметку в 30 градусов на севере Франции и будет приближаться к 32-33 градусам на центро-востоке.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионах страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеопасности. Были побиты температурные рекорды.