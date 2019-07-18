18.07.2019, 17:10

На следующей неделе Европу накроет волна жары. Дойдет ли она до Эстонии?


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На следующей неделе Европу накроет волна жары. Дойдет ли она до Эстонии?
Foto: SEBASTIEN NOGIER, EPA

После довольно переменчивого и прохладного периода в начале июля на следующей неделе в Европу, очевидно, придет новая значительная волна жары. Температура воздуха после полудня, очевидно, местами поднимется до 35-40 градусов.

Как сообщает Severe Weather Europe, в начале следующей недели намного теплее станет в Западной Европе, а во второй половине недели — и в центральной Европе.

В понедельник и вторник намного более теплая погода установится во всем регионе в районе Франции и стран Бенилюкса. Теплее среднего должно быть почти во всей Европе, за исключением восточного края и северной части Атлантики. Самая большая аномалия ожидает в районе Франции, Бенилюкса и Западной Германии.

Что касается Франции, аномально жаркая погода вернется туда на следующей неделе, сообщают “РИА Новости” со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

“Начиная с воскресенья, горячий воздух, идущий из Испании, продвинется к северо-западу Франции и к северу страны… С начала следующей недели максимальные температуры достигнут 30-35 градусов в северной половине и 35-39 градусов, местами 40 градусов, на юго-западе и центро-востоке”, — говорится в сообщении метеорологической службы.

Температуры начнут расти, начиная с субботы. В воскресенье, 21 июля, температура превысит отметку в 30 градусов на севере Франции и будет приближаться к 32-33 градусам на центро-востоке.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионах страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеопасности. Были побиты температурные рекорды.

Более жаркая погода ожидается и в Эстонии. Если первая половина июля была прохладной и дождливой, то вторая половина месяца обещает быть, наоборот, жаркой и сухой. Уже в предстоящие выходные в Эстонии ожидается 22-26 градусов тепла. На следующей неделе погода станет более теплой и солнечной. По сегодняшним прогнозам, в Эстонии будет 25-31 градус тепла.

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