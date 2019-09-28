На следующей неделе обещают постепенное похолодание, местами снег с дождем

Воскресенье, 29.09



Ночью: Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется с юго-восточного к южному и юго-западному 4-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 6…11, на побережье до 13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня зона осадков расширится, местами возможна гроза. Ветер юго-западный и южный, во второй половине дня на островах западный 4-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 11…14°С.

Понедельник, 30.09



Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с, утром развернется к южной четверти. Температура воздуха 6…11, на побережье до 13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня южной Эстонии достигнет обширная зона осадков, которая распространится дальше к северу. Ветер развернется к восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 11…14°C.

Вторник, 01.10



Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с, после полуночи усилится юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4…10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. местами возможен дождь со снегом. Ветер юго-западный и западный 6-10, порывами 15, в прибрежных районах 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха 6…11°С.

Среда, 02.10

