На следующей неделе обещают постепенное похолодание, местами снег с дождем
Погоду в Эстонии на следующей неделе будут определять сменяющие друг друга области низкого давления. Во вторник ночью возможен дождь со снегом.
Погоду в Эстонии на следующей неделе будут определять сменяющие друг друга области низкого давления. Во вторник ночью возможен дождь со снегом.
Воскресенье, 29.09
Ночью: Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется с юго-восточного к южному и юго-западному 4-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 6…11, на побережье до 13°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня зона осадков расширится, местами возможна гроза. Ветер юго-западный и южный, во второй половине дня на островах западный 4-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 11…14°С.
Понедельник, 30.09
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с, утром развернется к южной четверти. Температура воздуха 6…11, на побережье до 13°C.
Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня южной Эстонии достигнет обширная зона осадков, которая распространится дальше к северу. Ветер развернется к восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 11…14°C.
Вторник, 01.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с, после полуночи усилится юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4…10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. местами возможен дождь со снегом. Ветер юго-западный и западный 6-10, порывами 15, в прибрежных районах 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха 6…11°С.
Среда, 02.10
Эстония будет находится между располагающейся над Финляндией областью низкого давления и быстро двигающемся через Литву и Латвию на восток циклоном. Ожидаются местами осадки, с большей вероятностью кратковременные дожди пройдут в Южной Эстонии. Юго-западный и западный ветер постепенно ослабеет. Температура ночью 2…7, на побережье до 11 градусов, днем 10..12°C.
Четверг, 03.10
Область низкого давления в прилегающем к Стокгольму регионе будет расширяться на Балтийское море. Местами, в основном в Западной Эстонии, пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 1..6, на побережье до 11 градусов, днем 9..12°C.
Пятница, 04.10
Погоду определяет слабеющая область низкого давления. Местами дожди. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура воздуха ночью 0..+5, на побережье 6..11, днем 7..11°C.
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