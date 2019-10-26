На следующей неделе погода готовит сюрприз: пойдет снег, воздух прогреется до +13

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, во многих местах дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы 12-16 м/с, в течение ночи ослабеет и к утру переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днём: Облачно и дождливо, на севере Эстонии с мокрым снегом. На севере Эстонии ветер восточных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня усилится северо-восточный, северный ветер 6-11, на побережье порывы до 15 м/с, вечером перейдет к северо-западному. На юге Эстонии юго-восточный ветер перейдет к юго-западному и усилится 9-14, порывы до 20 м/с, вечером ветер перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха 3..8, на юге до 13°С.

Понедельник, 28.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами, преимущественно на островах и северо-востоке Эстонии, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-10, в начале ночи на побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +6°С.

Днём: Переменная облачность, местами, преимущественно на островах и северо-востоке Эстонии, дождь и мокрый снег. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Вторник, 29.10:

Ночью: Начиная с запада облачность увеличится. На островах пойдёт дождь, который в дальнейшем распространится на материк и осадки перейдут в мокрый снег и снег. Северо-западный, северный ветер усилится 4-10, к утру на побережье порывами 15 м/c. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +5°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, к вечеру их станет меньше. Ветер северный, северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 1..5°C.