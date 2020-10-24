На следующей неделе погода вновь порадует нехарактерным для октября теплом

После полуночи начиная с запада осадки прекратятся. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, в начале ночи в районе Рижского залива юго-западный, западный ветер 6-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°С.

Днем в воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с перейдет во второй половине дня к южному, юго-восточному 3-9, вечером на островах усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Понедельник, 26.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днём: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Вторник, 27.10:

Ночью: В основном облачно. Небольшой дождь во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днём: Преимущественно облачно. Во многих местах небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

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