На выходных будет тепло и солнечно. Но местами возможны дожди

Как прогнозируют синоптики, в пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Суббота, 15.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Преобладает юго-западный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 9...14, на побережье до 17°С.

Днем: Малооблачно и сухо. Вечером по востоку Эстонии переменная облачность и местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Воскресенье, 16.08:

Ночью: Ясно и малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 18°С.

Днем: Солнечная погода, после обеда на северо-востоке Эстонии переменная облачность и местами возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти 4-9, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 22..28°С.

Понедельник, 17.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, сухо. Ветер повернёт с западной четверти на северную 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°С.