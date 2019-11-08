На выходных будет тепло, с началом следующей недели погода может резко испортиться

Пятница, 08.11

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер южных направлений 2-7, вечером на побережье усилится юго-восточный, южный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Суббота, 09.11

Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха 0..+5, на островах и западном побережье до +7°С.

Днем: Преимущественно облачно. В первой половине дня местами пройдёт небольшой дождь, во второй половине дня вероятность осадков возрастёт. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Воскресенье, 10.11

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Юго-восточный и южный ветер усилится до 5-11, на островах и западном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер южный 5-11, на островах и западном побережье 8-13, порывами до 20 м/с, вечером ветер ослабеет и развернётся по западу Эстонии на западный и северо-западный. Температура воздуха 4..9°С.

Понедельник, 11.11

Ночью: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь. На востоке Эстонии ветер юго-западный, по западу - повернёт к северо-западному и северному 3-9 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер преимущественно западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 2..6°С (по данным pogoda.ee).