На выходных будет ветрено и дождливо, возможен снег

Суббота, 12.12:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, дождь, в начале ночи в континентальной части и снег. Опасность гололеда! Утром, начиная с юго-востока, облачность постепенно рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах 0..+4°С, к утру на юго-востоке понизится до -4°С. На дорогах скользко!

Днем: Облачность рассеется. В утренние часы на севере Эстонии местами дождь, мокрый снег и снег. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов до +3°С. На дорогах скользко!

Воскресенье, 13.12:

Ночью: В основном облачно. На островах возможны небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах -1..+2°С.

Днем: Облачно. На западе Эстонии местами небольшой снег, на островах и мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывы 12 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха -1..-5, на островах -1..+2°С.

Понедельник, 14.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах до +2°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, на островах мокрый снег и дождь. В середине дня, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +3°С.

Вторник, 15.12:

Ночью: Облачно. В начале ночи на востоке небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с, утром усилится на островах 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах до +3°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер в основном южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха -1..+3, на островах до +5°С.