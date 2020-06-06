На выходных — дождь, а в субботу возможна гроза

Суббота, 06.06:

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, местами возможна гроза. Вечером, начиная с запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер постепенно перейдет к южному, юго-западному и усилится 6-12, порывы 17, на островах и западном побережье 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха 17..22, на островах и западном побережье 12..16°С.

Воскресенье, 07.06:

Ночью: Прояснит и без осадков. Ветер юго-западный 5-12, порывами 14, на островах 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, вечером дождей станет больше. Ветер южных направлений 2-8, в первой половине дня на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 18…23, на юго-востоке до 25, на побережье местами 13°С.

Понедельник, 08.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможна гроза, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений и слабый. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями и кратковременные дожди, местами гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 13°С.

Вторник, 09.06:

Ночью: Облачно с прояснениями Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и осадки пойдуит на убыль. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во второй половине дня станет западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 15..20, на востоке 20..24°С.