На выходных лило как из ведра! В Вильянди выпало больше трети месячной нормы осадков
На выходных в эпицентре шторма оказались Сааремаа и Южная Эстония, но там за два дня выпало меньше осадков, чем в Северной Эстонии. Тем не менее и этого количества оказалось достаточно, чтобы многие дороги размокли от дождя. В свою очередь это осложнило работу электриков, которые выезжали на вызовы.
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