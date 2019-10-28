28.10.2019, 18:26

На выходных лило как из ведра! В Вильянди выпало больше трети месячной нормы осадков


rus.delfi.ee
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sügislehed
sügislehedFoto: Andres Putting

На выходных в эпицентре шторма оказались Сааремаа и Южная Эстония, но там за два дня выпало меньше осадков, чем в Северной Эстонии. Тем не менее и этого количества оказалось достаточно, чтобы многие дороги размокли от дождя. В свою очередь это осложнило работу электриков, которые выезжали на вызовы.

За субботу и воскресенье в Вильянди выпало 32,8 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы в 81 мм. Лило как из ведра и в Пярну — 30,0 мм (при месячной норме в 83 мм), в Сырве — 28 мм (при норме в 70 мм, Йыгева — 26,1 мм (норма в 71 мм) и Тарту — 21,5 мм (норма в 69 мм).

В Выру и Валга выпала четверть осадков от месячной нормы — 17,4 и 16,6 мм соответсвенно (при месячных нормах в 64 и 72 мм).

Самый большой объем осадков а выходных был зафиксирован в Куусалу — 36,6 мм. За ним следовали Ляэне-Нигула с 35,4 мм и Вяйке-Маарья с 34,7 мм.

В районе Таллинна-Харку же за выходные выпало 33,6 мм осадков.