На выходных на Эстонию обрушится шторм: на островах и побережье ветер достигнет 25 м/с

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 08.03:

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами дождь, во второй половине дня дождей больше, возможен и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер 6-12, на побережье порывы 15-17, на островах до 20 м/с. Температура воздуха +3..+9°С.

Суббота, 09.03:

Ночью: Облачно. Временами дождь, мокрый снег, к утру осадки перейдут в снег, местами метель. На севере Эстонии осадки могут быть сильными. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 17, на островах и побережье 14-17, порывы до 20-24 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Одна зона осадков уйдет, в середине дня новая зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится с юга на север. Гололед. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывы до 22 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С, во второй половине дня понизится.

Воскресенье, 10.03:

Ночью: Облачно. Временами снег, на юге и мокрый снег. Опасность гололеда. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1..+1, на севере Эстонии -1..-4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег в центральной и южной Эстонии, к вечеру прекратятся. Ветер станет северных направлений 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+2°Сб вечером понизится.

Понедельник, 11.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.