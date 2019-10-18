На выходных нас ждет настоящая эстонская осень: будет облачно и дождливо

Суббота, 19.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Кое-где туман. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, во второй половине дня облачность рассеется и дожди пойдут на убыль. Утром южный ветер перейдет к юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 11..15°С.

Воскресенье, 20.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Вначале юго-западный ветер 4-10, после полуночи переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°C.

Днем: В основном облачно. Временами дождь. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, вечером на юге Эстонии станет юго-западным. Температура воздуха 9..13°С.

Понедельник, 21.10:

Ночью: Облачно и дождливо. После полуночи, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер на севере Эстонии восточных направлений, в южной части южных напралений 2-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами дождь, после обеда без существенных осадков. Ветер западных напрвлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..12°С.

Вторник, 22.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западных напрвлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..12°С.