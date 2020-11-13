На выходных ожидается потепление. Дожди затянутся до середины новой недели

Суббота, 14.11

Ночью: Облачно с прояснениями. На островах и западном побережье во многих местах пройдёт дождь, на юго-востоке Эстонии вероятен небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до +6°С.

Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями. На островах и западном побережье во многих местах пройдёт дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха +2..+4, на островах и западном побережье до +7°С.

Воскресенье, 15.11

Ночью: Облачно с прояснениями. По западу Эстонии пройдёт местами дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -1..+4, на западном побережье до +7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. По западу Эстонии местами дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Понедельник, 16.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье 5..8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Вторник, 17.11

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь, на востоке Эстонии также снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11, на побережье порывы 15, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье до +8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, на востоке Эстонии местами снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный 5-10, на побережье порывы 14 м/с, вечером на западе страны ветер повернёт к юго-западному. Температура воздуха 1..5, на островах и западаном побережье до 9°С.