На выходных ожидается потепление. Дожди затянутся до середины новой недели
На выходных и в первые дни новой недели в Эстонии ожидается относительно теплая и дождливая погода.
На выходных и в первые дни новой недели в Эстонии ожидается относительно теплая и дождливая погода.
Суббота, 14.11
Ночью: Облачно с прояснениями. На островах и западном побережье во многих местах пройдёт дождь, на юго-востоке Эстонии вероятен небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до +6°С.
Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями. На островах и западном побережье во многих местах пройдёт дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха +2..+4, на островах и западном побережье до +7°С.
Воскресенье, 15.11
Ночью: Облачно с прояснениями. По западу Эстонии пройдёт местами дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -1..+4, на западном побережье до +7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. По западу Эстонии местами дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Понедельник, 16.11
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер южный и юго-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье 5..8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Вторник, 17.11
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь, на востоке Эстонии также снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11, на побережье порывы 15, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах и западном побережье до +8°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, на востоке Эстонии местами снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный 5-10, на побережье порывы 14 м/с, вечером на западе страны ветер повернёт к юго-западному. Температура воздуха 1..5, на островах и западаном побережье до 9°С.
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