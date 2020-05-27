На выходных ожидается ясная и теплая погода. Картинку может подпортить лишь ветер(1)
Как обещают эстонские синоптики, до конца недели в Эстонии сохранится малооблачная погода, температура к воскресенью поднимется до 21 градуса тепла.
Как обещают эстонские синоптики, до конца недели в Эстонии сохранится малооблачная погода, температура к воскресенью поднимется до 21 градуса тепла.
Четверг, 28.05
Ночью: Облачность уплотнится. Дождевые облака распространятся с островов на материк. Ветер западной четверти 1-7, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: По западу Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. На востоке Эстонии переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Преобладает северо-западный и западный ветер 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..18, на наветренном побережье до 11°C.
Пятница, 29.05
Ночью: В начале ночи небольшая или переменная облачность, без существенных осадков, после полуночи небо прояснится. Ветер северо-западный, северный 3-8, на западном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 3-8, на западном побережье 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье 11..13°С.
Суббота, 30.05
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 15..20, на наветренном побережье 11..13°С.
Воскресенье, 31.05
Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Днем: Ясная, сухая погода. Ветер северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с, к вечеру ослабеет . Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье 11..13°С.
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