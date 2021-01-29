На выходных погода будет по-настоящему зимней

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью будет облачно. Снег, местами метель. Ветер северный, северо-западный 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с, на северо-востоке Эстонии ветер восточных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: Облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер западных направлений 5-11, на островах и северо-западном побережье северо-западный ветер порывами до 18 м/с, вечером ослабеет, на северо-востоке Эстонии ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-5°С.

Воскресенье, 31.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, на островах северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер западных направлений 3-9, в первой половине дня на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Понедельник, 01.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-10, местами -14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Вторник, 02.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, к утру осадков больше. Ветер перейдет от западных направлений к юго-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Днем: Облачно. Временами снег. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.