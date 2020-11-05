На выходных погода в Эстонии резко изменится к худшему

Дождевые облака направятся к Скандинавии и Финляндии, в Эстонии их будет меньше.

В четверг больше осадков будет в южных уездах. В северной части Эстонии вероятность дождя не такая большая. Температура воздуха 8-11 °С.

В пятницу усилится эффект от области высокого давления. Температура воздуха утром опустится до 3-4 °С, днем ​​поднимется до 8-12 °С. Западный ветер довольно сильный.

В субботу сильных дождей не ожидается, только к вечеру кое-где могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха 8-11 °С.

В ночь на воскресенье температура воздуха приблизится к нулевой отметке. По мере увеличения уровня влаги день будет становиться все более пасмурным. Вечером в западной и южной части страны могут пройти дожди. Температура воздуха 7-10 °.

В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 0 °, днем ​​5-10 °.

Если во вторник область высокого давления установится над Скандинавией и расширится на Балтийское море, то холодные воздушные массы придут и в Эстонию, а ночные температуры опустятся ниже 0 °С.

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