На выходных погода в Эстонии резко изменится к худшему

Дождевые облака направятся к Скандинавии и Финляндии, в Эстонии их будет меньше.
В четверг больше осадков будет в южных уездах. В северной части Эстонии вероятность дождя не такая большая. Температура воздуха 8-11 °С.
В пятницу усилится эффект от области высокого давления. Температура воздуха утром опустится до 3-4 °С, днем поднимется до 8-12 °С. Западный ветер довольно сильный.
В субботу сильных дождей не ожидается, только к вечеру кое-где могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха 8-11 °С.
В ночь на воскресенье температура воздуха приблизится к нулевой отметке. По мере увеличения уровня влаги день будет становиться все более пасмурным. Вечером в западной и южной части страны могут пройти дожди. Температура воздуха 7-10 °.
В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 0 °, днем 5-10 °.
Если во вторник область высокого давления установится над Скандинавией и расширится на Балтийское море, то холодные воздушные массы придут и в Эстонию, а ночные температуры опустятся ниже 0 °С.
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