На выходных — пойти на шашлыки или слушать дождь за окном? Прогноз погоды подскажет

Суббота, 25.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В середине ночи более плотная зона осадков достигнет островов и распространится к утру на запад материка. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 5…12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков будет смещаться через Эстонию на восток, гроза. Местами осадки сильные. Ветер переменных направлений 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 15…21, на побережье местами 10°С.

Воскресенье, 26.05:

Ночью: Переменная облачность. До полуночи на востоке Эстонии местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с западного развернется на южные направления 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Днем: Облачность уплотнится. Утром, начиная с островов начнётся дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Понедельник, 27.05:

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Преимущественно облачно с прояснениями. Утром, начиная с островов пойдёт дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Вторник, 28.05:

Ночью: Временами дождь, после обеда облачность рассеется и возможность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8, на почве возможно понижение температуры до 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями.Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный ослабеет и повернёт к южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15°C.