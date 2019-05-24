На выходных — пойти на шашлыки или слушать дождь за окном? Прогноз погоды подскажет
Солнце или дождь? Тепло или холода? Читайте прогноз от pogoda.ee.
Солнце или дождь? Тепло или холода? Читайте прогноз от pogoda.ee.
Суббота, 25.05:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В середине ночи более плотная зона осадков достигнет островов и распространится к утру на запад материка. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 5…12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков будет смещаться через Эстонию на восток, гроза. Местами осадки сильные. Ветер переменных направлений 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 15…21, на побережье местами 10°С.
Воскресенье, 26.05:
Ночью: Переменная облачность. До полуночи на востоке Эстонии местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с западного развернется на южные направления 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12°С.
Днем: Облачность уплотнится. Утром, начиная с островов начнётся дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Понедельник, 27.05:
Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Преимущественно облачно с прояснениями. Утром, начиная с островов пойдёт дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Вторник, 28.05:
Ночью: Временами дождь, после обеда облачность рассеется и возможность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8, на почве возможно понижение температуры до 0°С.
Днем: Облачно с прояснениями.Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный ослабеет и повернёт к южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15°C.