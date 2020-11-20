На выходных спокойной погоды не ждите: ожидаются интенсивные осадки и шквалистый ветер

Суббота, 21.11

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывы 17 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 3-8 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье 0..+4°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь, в континентальной части и мокрый снег. Юго-западный, южный ветер постепенно усилится 5-10, порывы 15, на западе Эстонии 12-18, на побережье порывы до 25, вечером на островах до 28 м/с. Температура воздуха +1..+6, на островах до +8°С.

Государственная служба погоды дала на субботу для Северной, Северо-Восточной и Западной Эстонии штормовое предупреждение первой ступени (погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием).

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Воскресенье, 22.11

Ночью: Облачно. Дождь, мокрый снег, осадки интенсивные, к утру в основном прекратятся и облачность рассеется. Ветер южный, юго-западный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 10-15, порывы 25 м/с, к утру ветер станет западным и немного ослабеет. Температура воздуха 0..+4, в западной Эстонии до +8°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Понедельник, 23.11

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь, вечером осадки станут чаще и добавится мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, вечером на островах и северном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха 4..8°C.

Вторник, 24.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, к утру осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.