На выходных умеренно тепло и дождливо. На следующей неделе ожидаются грозы и до +26
Как на выходных, так и на предстоящей неделе ожидается теплая погода, но, как обещают синоптики, по всей стране пройдут дожди и грозы.
Как на выходных, так и на предстоящей неделе ожидается теплая погода, но, как обещают синоптики, по всей стране пройдут дожди и грозы.
В пятницу днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. На островах вероятность осадков меньше. Во второй половине дня облачность рассеется и дожди будут реже. Ветер западных направлений станет постепенно южных направлений 2-8, на востоке порывы до 11 м/с, вечером на островах усилится юго-восточный, восточный ветер 5-10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 12 °С.
Суббота, 06.06
Ночью: В начале ночи на материке небольшая облачность, без осадков. На островах и в районе Рижского залива облачность уплотнится и начнётся дождь. Зона осадков распространится на материковую Эстонию. Ветер восточный и юго-восточный усилится 5-10, порывами 14 м/с, утром в районе Рижского залива ветер развернется к юго-западному. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: В первой половине дня везде облачно и дождливо. Около полудня на островах может пройти дождь, во второй половине дня облачность поредеет и кратковременно на материке осадки тоже станут реже. Однако вечером ливней добавится. Ветер повсеместно повернёт на южный и юго-западный 4-9, порывами 14 м/с, вечером усилится на островах и западном побережье до 12, порывами 17 м/с. Температура воздуха 14...19, на юго-востоке страны в первой половине дня до 22°С.
Воскресенье, 07.06
Ночью: Небо прояснится и без осадков. Ветер юго-западный 5-12, порывами 14, на островах 18 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 7...12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вечером осадков может быть больше. Ветер южной четверти 3-8, в первой половине дня на побережье порывами 12 м/с, после обеда переменных направлений и стихнет. Температура воздуха 18...23, на побережье местами 13°С.
Понедельник, 08.06
Ночью: На островах малооблачно, без осадков. На материке в начале ночи более облачно и пройдёт дождь. После полуночи зона осадков переместится на восток, а облака на западе Эстонии поредеют и вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений и слабый. Температура воздуха 7..12, на востоке Эстонии до 15°С.
Днем: На западе Эстонии небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. На востоке Эстонии облачно с прояснениями, и с кратковременными дождями. Ветер переменных направлений и слабый. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 13°С.
Вторник, 09.06
Погоду будет определять поступающие с юга влажные и теплые воздушные массы. Облачность и кратковременные осадки будут распространятся с Южной Эстонии на Север, днем вероятность дождей и гроз возрастет. Ветер слабый. Температура ночью 10-15, днем 20-25 градусов, на побережье и во время дождей 13-14 градусов.
Среда, 10.06
Над Эстонией сохранится область низкого давления. В целом спокойная погода, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 8-13, в Восточной Эстонии 15 градусов тепла. Днем - 21-25, на побережье - немного прохладнее.
Четверг, 11.06
Ночью преимущественно ясная погода без осадков. Днем облачность усилится. Вечером велика вероятность дождей и гроз. Температура воздуха ночью 8-13, в Юго-Восточной Эстонии - 15 градусов, днем 21 - 26 градусов выше нуля, на побережье прохладнее.
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