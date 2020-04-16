На Западную Эстонию обрушился шторм. На дорогах — поваленные деревья

В 9.20 утра спасатели получили сообщения о поваленных на дорогу деревьях в поселках Кулламаа и Саунья в Ляэне-Нигула. Спасатели прибыли на место и устранили опасность.

В 9.46 поступило сообщение о поваленных деревьях в деревне Калли в Пярнумаа. Одно из деревьев упало на линию электропередач.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. На севере Эстонии ветер северный, северо-западный, в Ида-Вирумаа северо-восточный 7-12, порывами 15 м/с. На юге и западе Эстонии западный, северо-западный ветер 9-15, порывы до 20, на островах и побережье 14-20, порывы 25, утром до 28 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 3..8°C.

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