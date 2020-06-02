Начало июня будет прохладным, по потом наступит жара

Средняя температура воздуха будет ближе к средней, местами — чуть выше (норма 13,1..15,5). В начале месяца будет прохладно, особенно на востоке. В первых числах ночью — опасность заморозков.

После 5 июня погода станет теплее и столбик термометра будет периодически подниматься выше 20 градусов, а после 10 июня — и вовсе выше 25.

При этом конец месяца может стать прохладнее среднего.

Осадков на протяжении всего месяца ожидается ниже нормы, местами — в границах нормы (47..87 mm). В начале месяца не обойдется без проливных дождей, особенно 6-7 июня и в середине месяца. В конце месяца погода будет более сухой.