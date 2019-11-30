Начало зимы обещает быть снежным и немного мокрым. Прогноз на выходные

Суббота, 30.11:

Ночью: Облачно. Дождь и мокрый снег, начиная с запада, перейдет в снег. К утру облачность рассеется и осадков станет меньше. Ветер повсеместно перейдет к северо-западному и усилится 7-12, на побережье 12-15, порывы 18-21 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха понизится до 0..-4, на побережье до +2°С. На дорогах станет скользко!

Днем: Переменная облачность. Местами снег, на побережье и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье островов до +4°С. Дороги могут быть скользкими!

Воскресенье, 01.12:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами снег, на побережье и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье до +2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами снег, на побережье возможен и мокрый снег. Западный, юго-западный ветер усилится 7-12, порывы 15, на северном побережье до 20 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°С.

Понедельник, 02.12:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах снег, на побережье и мокрый снег. Ветер западных направлений 5-10, на побережье порывы до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -4..0, на побережье до +3°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах снег, на побережье и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 03.12:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На побережье местами возможен снег или мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами до +2°С.