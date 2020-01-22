Надежда есть! Снежная и морозная зима наступит в конце февраля

Климатолог Ацн Каллис также подтвердил Delfi, что в ближайшее время серьезных заморозков не предвидится, а он приходе зимы стоит спрашивать у архиепископа. Однако он призывать не терять надежду о снежной зиме, так как раньше были года, когда январь был теплый, а холодало лишь в феврале и марте.

Месяц март был очень холодным, например, в 2013 году. Согласно данным госметеослужбы, средняя температура тогда составила –6,3 градусов. Минимальная температура была зафиксирована в Йыгева и составила -27,4 градусов, а максимальная в Выру — 6,6 градусов.

Каллис добавил, что если раньше случалось, что снег лежал на земле до самого мая, то теперь зима вряд ли растянется на так долго.

Пальяк же добавила, что для того, чтобы в Эстонию пришла холодная зимняя погода, на западном краю Европы должна возникнуть зона высокого давления, которая препятствовала бы движению теплого воздуха со стороны атлантического океана. Пока не образуется зона высокого давления, снега ждать не стоит.

Теплая зима наблюдается также и в соседней с Эстоний Финляндии, где января пока что был почти на 10 градусов теплее среднего, пишут Финский институт метеорологии. В южной части Финляндии снега очень мало, в отличии от северной.

Пальяк также отметила, что теплая зима может означать то, что май и летние месяца будут более прохладными, но сейчас еще нельзя это точно предсказать.