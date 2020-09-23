Надолго ли в Эстонию пришло бабье лето? Читайте прогноз погоды

Четверг, 24.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Пятница, 25.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где образуется туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°с.

Днем: На западе облачно с прояснениями, на востоке Эстонии переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, вечером на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Суббота, 26.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, преимущественно без осадков. В начале ночи на западе более облачно и местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Воскресенье, 27.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.