Надолго ли в Эстонию пришло бабье лето? Читайте прогноз погоды
В среду погода порадовала жителей Эстонии. Долго ли еще будет тепло? Читайте прогноз синоптиков.
В среду погода порадовала жителей Эстонии. Долго ли еще будет тепло? Читайте прогноз синоптиков.
Четверг, 24.09:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Пятница, 25.09:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где образуется туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°с.
Днем: На западе облачно с прояснениями, на востоке Эстонии переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, вечером на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Суббота, 26.09:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, преимущественно без осадков. В начале ночи на западе более облачно и местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Воскресенье, 27.09:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
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