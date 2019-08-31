Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории. Жителей Флориды призывают сделать запасы на неделю

В ведомстве предупредили, что ураган представляет “значительную угрозу” для северо-западных Багамских островов и Флориды. Как отмечается, скорость ветра достигает 130 миль в час (209 км/ч), передает Интерфакс.

Ожидается, что в выходные ураган достигнет Багамских островов, а в понедельник “Дориан” обрушится на Флориду.

NBC News отмечает, что из-за шторма на северо-западе Багамских островов может выпасть 10-15 дюймов осадков (25-38 см) дождя, в некоторых местах до 20 дюймов (50 см).

Премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис в твиттере сообщил, что объявил экстренную эвакуацию для жителей ряда населенных пунктов. “Те, кто отказывается эвакуироваться, подвергают себя большой опасности из-за очень мощного и потенциально опасного для жизни урагана, который принесет опасные, сильные и высокие штормовые волны”, — написал он.

Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим ЧП.

Как сообщает Интерфакс, губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения к США урагана “Дориан”, рекомендация была опубликована на его сайте.

Также губернатор попросил жителей быть готовыми к возможной эвакуации.

“Время на подготовку сокращается с каждым часом, к тому же мы до сих пор точно не знаем, где именно он обрушится на берег. У каждого должно быть еды, воды и лекарств на семь дней в рамках подготовки к этому шторму. Кроме того, все жители должны быть готовы к эвакуации, если это потребуется”, — говорится в сообщении Десантиса.