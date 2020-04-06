Наконец-то настоящая весна! Синоптики обещают до 17 градусов тепла

Понедельник, 06.04:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, кое-где и мокрый снег. На побережье местами туман. Во второй половине дня переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье и северо-востоке Эстонии 5..7°C.

Вторник, 07.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха +1..+7°C.

Днем: Утром погода солнечная. Во второй половине дня облачность уплотнится и вечером на островах пойдет дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха 11..17, на побережье местами 7..10°C.

Среда, 08.04:

Ночью: Начиная с островов облачность рассеется. В начале ночи на востоке дождь. Ветер западный, северо-западнй 5-12, на побережье порывами 15-17 м/с, после полуночи ветер западных направлений немного ослабеет 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывы 14, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами 6..8°C.

Четверг, 09.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывы 17-20 м/с, после полуночи перейдет к северо-западному, западному 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье местами 6°C.