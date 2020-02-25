Наконец-то зима?! К вечеру среды может выпасть до 10 сантиметров снега

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона дождя и мокрого снега распространится через Эстонию, на островах и в южной Эстонии не исключен и дождь. Ветер восточный и юго-восточный 5-9, порывами 13 м/с, в начале до 17 м/с, после полуночи в районе Рижского залива и в южной Эстонии ветер развернётся на южный и юго-западный. На Хийумаа и северном побережье ветер восточный и северо-восточный 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет снег и мокрый снег, в северной Эстонии возможна метель, на островах и в южной Эстонии также пройдёт также и дождь.Ветер восточный,северо-восточный, районе Рижского залива и в южной Эстонии южный и юго-западный 3-8,порывами 12 м/с, на Хийумаа и на северном побережье 9-13,порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Четверг, 27.02:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег, мокрый снег, в южной Эстонии и на Сааремаа местами также и дождь. Ветер восточный, северо-восточный 6-12 , на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха -2..-5, на побережье островов до +1°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 6-12 , на побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +1°С.
Пятница, 28.02:
Ночью: Облачно с прояснениями . Местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный 6-12 , на северном побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.
Днем: Облачно с прояснениями .Во многих местах пройдёт снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..-3°С.
Суббота, 29.02:
Ночью: Переменная облачность.Местами пройдёт снег. Ветер преимущественно северо-западный и западный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами -11°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
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