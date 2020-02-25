Наконец-то зима?! К вечеру среды может выпасть до 10 сантиметров снега

Ночью зона осадков распространится по всей Эстонии — более густой снегопад будет сначала в Южной, позднее и в Центральной Эстонии. Рано утром снегопад придет и на север Эстонии, в то же время на Сааремаа и в южных уездах осадки станут более мокрыми. Днем в северной части Эстонии густой снегопад, ветер более сильный и может быть метель. На юге пойдет мокрый снег с дождем и осадки будут слабее.

К утру в Южной Эстонии выпадет ориентировочно двух-трехсантиметровый, в Центральной Эстонии трех-четырехсантиметровый слой снега. Если снегопад будет густой, то к вечеру слой снега может увеличиться до 5-10 см.

Ветер восточный, в окрестностях Рижского залива и в Южной Эстонии южный, сильный прежде всего на Хийумаа и северном побережье, порывами до 20 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до -3, на Сааремаа и в Южной Эстонии после полуночи от 0 до +3 градусов, днем в Северной Эстонии от 0 до -2, в Центральной и Южной Эстонии от 0 до +5 градусов.

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Среда, 26.02: