20.07.2020, 14:10
Напоминаем! Купаться на пляже Пирита не рекомендуется
Управа столичного района Пирита напоминает, что на пляже Пирита с приходом теплой погоды зацвели сине-зеленые водоросли, в связи с чем купаться не рекомендуется.
Управа столичного района Пирита напоминает, что на пляже Пирита с приходом теплой погоды зацвели сине-зеленые водоросли, в связи с чем купаться не рекомендуется.
Старейшина района Тынис Лийнат подчеркивает, что многие сине-зеленые водоросли являются ядовитыми и могут быть очень опасными для людей с ослабленной иммунной системой и детей, а также животных.
Лийнат настоятельно рекомендует следить за тем, какой флаг поднят в данный момент на пляже, и за информацией на специальных табличках.
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