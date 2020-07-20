Напоминаем! Купаться на пляже Пирита запрещено


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Rahvas Pirita rannas 18.07.2020
Rahvas Pirita rannas 18.07.2020Foto: Andres Putting

Управа столичного района Пирита напоминает, что на пляже Пирита с приходом теплой погоды зацвели сине-зеленые водоросли, в связи с чем купаться запрещено.

Старейшина района Тынис Лийнат подчеркивает, что многие сине-зеленые водоросли являются ядовитыми и могут быть очень опасными для людей с ослабленной иммунной системой и детей, а также животных.

Лийнат настоятельно рекомендует следить за тем, какой флаг поднят в данный момент на пляже, и за информацией на специальных табличках.