Народный предсказатель: холодная и снежная зима продлится еще долго. Морозы будут до середины марта!

"Зима задержится надолго, февраль будет по-настоящему зимним от начала и до конца, такой же будет и часть марта", — говорит народный предсказатель погоды Арво Сайдла из Рапламаа.

Зимой он доволен. Всё пошло так, как и обещали осенью приметы природы: до января зимы не будет. Её и не было.

"С переменным успехом снег будет идти до конца февраля: иногда — больше, иногда — меньше", — говорит Сайдла о предстоящей погоде.

Февраль обещает быть без оттепелей

"За многие годы приличная зима. Началась, конечно, поздно, но зато продлится долго", — предрекает Сайдла.

Потихоньку будет набирать силу и мороз. "До 30 градусов не дойдет, но ниже -20 температура к востоку от воображаемой линии Пярну — Раквере опустится, там и снега будет больше", — обещает предсказатель.

Участников Тартуского лыжного марафона, по словам Сайдла, ждет идеальная погода. Мороз 10-12 градусов, небольшая облачность, маловетренно.

Начало марта принесет еще больше снега. И в середине месяца можно ждать снегопадов и мороза. Достаточно устойчивой оттепели до второй половины марта Сайдла не обещает, а снег не сойдет до конца месяца.

Слова народного предсказателя подтверждает и преподаватель климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменик.

"На сей раз благоприятные условия в смысле снега будут с вероятностью 90%. Небольшая возможность ошибки сохраняется, потому что до Тартуского марафона осталось еще более двух недель, за которые иногда природа в состоянии сильно удивить и перевернуть всё с ног на голову", - сказал он.

"Если в декабре казалось, что в январе зима закончится и пойдет потепление, то в январе прогноз изменился и теперь он указывает на более холодную погоду. В феврале может не случиться ни одной оттепели", - предупреждает синоптик.

В то же время, по словам Каменика, на атмосферные процессы в феврале могут сильнее ожидаемого повлиять циклоны из России, поэтому не исключено, что март всё-таки будет теплым. "Неожиданности случаются. Поживём - увидим".