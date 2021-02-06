Народный предсказатель: холодная и снежная зима продлится еще долго. Морозы будут до середины марта!(1)
Специалисты в области метеорологии практически единодушны: февраль будет в этот раз достаточно холодным и снежным.
Специалисты в области метеорологии практически единодушны: февраль будет в этот раз достаточно холодным и снежным.
"Зима задержится надолго, февраль будет по-настоящему зимним от начала и до конца, такой же будет и часть марта", — говорит народный предсказатель погоды Арво Сайдла из Рапламаа.
Зимой он доволен. Всё пошло так, как и обещали осенью приметы природы: до января зимы не будет. Её и не было.
"С переменным успехом снег будет идти до конца февраля: иногда — больше, иногда — меньше", — говорит Сайдла о предстоящей погоде.
Февраль обещает быть без оттепелей
"За многие годы приличная зима. Началась, конечно, поздно, но зато продлится долго", — предрекает Сайдла.
Потихоньку будет набирать силу и мороз. "До 30 градусов не дойдет, но ниже -20 температура к востоку от воображаемой линии Пярну — Раквере опустится, там и снега будет больше", — обещает предсказатель.
Участников Тартуского лыжного марафона, по словам Сайдла, ждет идеальная погода. Мороз 10-12 градусов, небольшая облачность, маловетренно.
Начало марта принесет еще больше снега. И в середине месяца можно ждать снегопадов и мороза. Достаточно устойчивой оттепели до второй половины марта Сайдла не обещает, а снег не сойдет до конца месяца.
Слова народного предсказателя подтверждает и преподаватель климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменик.
"На сей раз благоприятные условия в смысле снега будут с вероятностью 90%. Небольшая возможность ошибки сохраняется, потому что до Тартуского марафона осталось еще более двух недель, за которые иногда природа в состоянии сильно удивить и перевернуть всё с ног на голову", - сказал он.
"Если в декабре казалось, что в январе зима закончится и пойдет потепление, то в январе прогноз изменился и теперь он указывает на более холодную погоду. В феврале может не случиться ни одной оттепели", - предупреждает синоптик.
В то же время, по словам Каменика, на атмосферные процессы в феврале могут сильнее ожидаемого повлиять циклоны из России, поэтому не исключено, что март всё-таки будет теплым. "Неожиданности случаются. Поживём - увидим".
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