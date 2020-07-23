Народный синоптик: классической пляжной погоды в конце июля ждать не стоит

Хотя в погодных прогнозах на нашем портале как-то проскочила информация о том, что в конце июля или начале августа Эстонию может ждать новая волна тепла, на данный момент кажется, что надежды на это не сбудутся.
На текущей неделе солнечная погода сменяется дождями. Серьезно увлеченный метеорологией Кайро Кийтсак в разговоре с Delfi высказал уверенность, что такая неустойчивая погода продержится до субботы.
"К вечеру субботы погода успокоится. Затем усилится область высокого давления, и с юга довольно быстро придет немного более теплая воздушная масса. Температура воздуха в это воскресенье составит 19-24 градуса".
Кийтсак добавил, что в последнюю неделю месяца давление будет переменчивым, но по сравнению с нынешней неделей заметно потеплеет. "Я бы сказал, что на такую классическую пляжную погоду, когда температура в районе 30 градусов и на небе ни облачка, надеяться не стоит".
Он отметил, что будут и дожди. "Время от времени нас будут цеплять края проходящих со Скандинавии циклонов, принося сюда осадки". Я бы сказал, что погода нормальная. По крайней мере, не будем в конце месяца на улице стучать зубами", - с оптимизмом сказал Кийтсак.
А как будет в начале августа? По словам синоптика-любителя, об этом еще говорить рано, но по тем данным, которыми он располагает сейчас, шансы на жару невелики.
А вот что на ближайшие дни прогнозируют профессиональные метеорологи.
Пятница, 24.07
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7 ..12, на островах и побережье местами до 15°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. После обеда с юго-запада подойдет зона осадков и будет распространяться дальше в северо-восточном направлении. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 14...19°C.
Суббота, 25.07
Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, местами возможна гроза и сильные осадки. Ветер южный, юго-западный 5-10, в районе Рижского залива порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 10...15°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, местами гроза. После обеда на западе Эстонии вероятность осадков уменьшится и к вечеру небо прояснится. Ветер постепенно развернется от южного направления к западной четверти, скорость составит 3-9 м/с. Температура воздуха 15...20°С.
Воскресенье, 26.07
Ночью: Ясно или малооблачно, лишь в начале ночи на востоке Эстонии будет более облачно и во многих местах пройдет дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 7...12. на побережье местами до 15°C.
Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Переменный ветер 1-7 м/с. Температура воздуха 18...23°C.
Понедельник, 27.07
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье местами 17°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 19...25°С.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Разработано устройство, которое может контролировать сны
Форвард «Спартака» Руденко может перейти в «Сочи» в аренду
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова