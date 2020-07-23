Народный синоптик: классической пляжной погоды в конце июля ждать не стоит

На текущей неделе солнечная погода сменяется дождями. Серьезно увлеченный метеорологией Кайро Кийтсак в разговоре с Delfi высказал уверенность, что такая неустойчивая погода продержится до субботы.

"К вечеру субботы погода успокоится. Затем усилится область высокого давления, и с юга довольно быстро придет немного более теплая воздушная масса. Температура воздуха в это воскресенье составит 19-24 градуса".

Кийтсак добавил, что в последнюю неделю месяца давление будет переменчивым, но по сравнению с нынешней неделей заметно потеплеет. "Я бы сказал, что на такую классическую пляжную погоду, когда температура в районе 30 градусов и на небе ни облачка, надеяться не стоит".

Он отметил, что будут и дожди. "Время от времени нас будут цеплять края проходящих со Скандинавии циклонов, принося сюда осадки". Я бы сказал, что погода нормальная. По крайней мере, не будем в конце месяца на улице стучать зубами", - с оптимизмом сказал Кийтсак.

А как будет в начале августа? По словам синоптика-любителя, об этом еще говорить рано, но по тем данным, которыми он располагает сейчас, шансы на жару невелики.

А вот что на ближайшие дни прогнозируют профессиональные метеорологи.

Пятница, 24.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7 ..12, на островах и побережье местами до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. После обеда с юго-запада подойдет зона осадков и будет распространяться дальше в северо-восточном направлении. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 14...19°C.

Суббота, 25.07

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, местами возможна гроза и сильные осадки. Ветер южный, юго-западный 5-10, в районе Рижского залива порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 10...15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, местами гроза. После обеда на западе Эстонии вероятность осадков уменьшится и к вечеру небо прояснится. Ветер постепенно развернется от южного направления к западной четверти, скорость составит 3-9 м/с. Температура воздуха 15...20°С.