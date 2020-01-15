NASА: минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений

Так, данные свидетельствуют, что, начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего. При этом, последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.

2019 год продолжил череду температурных рекордов и занял второе место с начала ведения записей о них в 1880 году, уступив лишь 2016 году.

В исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95°С выше, чем в среднем в 20 веке и, по данным NASА, на 1,11°С выше, чем в 19 веке.

По словам экспертов, тенденция глобального потепления обусловлена в основном увеличением вызванных деятельностью человека объемов выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу. А растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери ледниковой массы в Гренландии и Антарктике и, как следствие, увеличению тепловых волн, пожаров и сильных осадков.