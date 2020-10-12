Настроение осеннее: на этой неделе нас ждут дожди и сильный ветер

Понедельник, 12.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь. Кое-где образуется туман. Ветер переменный, слабый, на островах южный, юго-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 2..8, у поверхности почвы местами около 0, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, на островах и побережье порывы до 13 м/с, на востоке Эстонии в первой половине дня слабый и неустойчивый по направлению ветер. Температура воздуха 10..13°С.

Вторник, 13.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-западный 2-8 м/с, к утру на островах станет северо-западным. Температура воздуха 3..9, на побережье до 11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 2-7 м/с, к вечеру станет северо-восточным 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Среда, 14.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Северо-восточный ветер усилится к утру 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Северо-восточный ветер 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 9..12°С.

Четверг, 15.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, наименьшая вероятность осадков на севере Эстонии. Северо-восточный, северный ветер 7-12, порывы 15, на побережье в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Северо-восточный, северный ветер 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 9..12°С.