Наступила ранняя осень? Дожди затянутся на несколько дней, немного похолодает

Понедельник, 24.08

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывами до 13, на побережье 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..22°С.

Вторник, 25.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер в основном юго-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье около 15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер юго-западный 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Среда, 26.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8, порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C.

Днем: До обеда небольшая и переменная облачность. Местами возможны ливневые дожди. После обеда облачность уплотнится, к островам подойдет зона осадков и распространится дальше на материк. Ветер юго-западный и западный 3-9,после обеда развернётся на южный и юго-восточный и усилится на Сааремаа и в районе Рижского залива порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..20°C.

Четверг, 27.08

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер восточной четверти 3-8, на островах и северо-западном побережье усилится северо-восточный и северный ветер до 10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.