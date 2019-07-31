National Geographic смоделировал таяние ледников: Эстония практически полностью уйдет под воду (10) rus.delfi.ee EST 3 Merevaade SaaremaalFoto: Ago Tammik Журнал National Geographic смоделировал карту мира при условии того, что все ледники на планете растают. На карте обозначено, что многие города Европы окажутся под водой, пишет "Новая газета". Из-за таяния ледников под воду уйдет большая часть североевропейских стран: Нидерландов, Дании и Эстонии.По данным журнала, на затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое вызовет увеличение Черного и Каспийского морей. От этого процесса также пострадает Украина, вся южная часть которой может оказаться под водой. Share Tweet Читайте также: Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички МЧС назвало причину пожара в частных домах в Самаре Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
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