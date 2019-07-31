National Geographic смоделировал таяние ледников: Эстония практически полностью уйдет под воду

Из-за таяния ледников под воду уйдет большая часть североевропейских стран: Нидерландов, Дании и Эстонии.

По данным журнала, на затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое вызовет увеличение Черного и Каспийского морей. От этого процесса также пострадает Украина, вся южная часть которой может оказаться под водой.