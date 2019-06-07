Не дайте жаркой погоде обмануть себя: днем ожидается гроза и дожди

В пятницу днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, пишет pogoda.ee. Ветер в основном юго-восточный 2-7 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра. Температура воздуха 27..32, на побережье с наветренной стороны до 22°С.

Суббота, 08.06:

Ночью: Ясная или малооблачная. без осадков погода. Ветер преимущественно юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 16..22°С.

Днем: Утром солнечно. Начиная с середины дня, переменная облачнсть и во многих местах грозовые дожди. Ветер южных направлений 2-7 м/с, при грозе сильнык порывы ветра. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 19..22°С.

Воскресенье, 09.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. В начале ночи ветер южных направлений 2-8 м/с, к утру усилится юго-западный, западный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 13..18, на востоке до 21°С.

Днем: Утром переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на востоке Эстонии с грозой. В середине дня, начиная с островов, прояснит и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 15°С.

Понедельник, 10.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..24, на побережье местами до 17°С.