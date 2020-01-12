Не май месяц! Но январь составит конкуренцию и на следующей неделе пойдет на повышение плюса

Понедельник, 13.01:

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Западный ветер 5-11, на побережье порывы 15, в начале ночи на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха -2..+3°С. На дорогах скользко!

Днём: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Вторник, 14.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Вечером на западе Эстонии осадки в виде дождя и мокрого снега. Усилится юго-западный, южный ветер 8-14, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Среда, 15.01:

Ночью: Облачно. Дождь, мокрый снег. Юго-западный, южный ветер 7-13, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Южный, юго-западный ветер 8-13, порывы 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 22 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Четверг, 16.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Юго-западный, западный ветер 6-12, на островах и побережье 15-18 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Днём: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный, западный ветер 6-12, на островах и побережье 15-18 м/с. Температура воздуха 3..6°С.