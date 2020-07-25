Не на пляж, так в лес! После небольшого перерыва вновь ожидается сезон дождей

Воскресенье, 26.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, лишь в начале ночи на востоке Эстонии более облачно и кое-где еще кратковременный дождь. Местами образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, в начале ночи на северном побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°C.

Днём: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Понедельник, 27.07:

Ночью: Малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами 17°С.

Днём: Начиная с островов облачность уплотнится и дожди медленно распространятся через материк на восток, опасность гроз, на северо-востоке будет без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на на побережье местами до 18°С.

Вторник, 28.07:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 12..17°C.

Днём: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 19..24°C.

Среда, 29.07:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днём: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер перейдет к юго-западному 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 18..23°C.