Не пропустите! На следующей неделе обещают солнце и жару до 27

Воскресенье, 19.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 6…11, на островах до 14°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20…26, на побережье местами до 16°С.

Понедельник, 20.05:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 10…15°С.

Днем: Небольшая или переменная облачнсоть. На островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-8, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 22…27, на побережье из-за морского бриза до 15°С.

Вторник, 21.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 1-7, на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачнсоть. В отдельных местах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-7, на северном побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 22…27, на побережье из-за морского бриза до 15°С.

Среда, 22.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах пройдет кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 10…15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменного направления 1-6 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 19…24, на юге Эстонии до 27, на побережье местами до 13°С.