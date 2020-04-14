Не весенняя, но карантинная погода: снег, ветер и до -2 градусов мороза

Среда, 15.04:

Ночью: В начале ночи облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами пройдет снег и мокрый снег. После полуночи с островов на материковую часть распространится новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя, над сушей в основном пройдет снег. Ветер западных направлений 5-11, в начале ночи на побережье северо-западный ветер порывами 15 м/с, утром на островах ветер развернется к западному и снова усилится. Температура воздуха -2 +1, на островах и западном побережье до +3°С. На дорогах - опасность гололедицы!

Днём: Утром облачно. Пройдет мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии также и снег, в середине дня, начиная с островов, облачность поредеет и осадки прекратятся. На западе Эстонии ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. На востоке Эстонии в первой половине дня ветер юго-западный и южный 3-9 м/с, во второй половине дня развернется к западному и северо-западному и усилится порывами 13 м/с. Температура воздуха 3 9°C.

Четверг, 16.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи местами пройдет дождь и мокрый снег, около полуночи новая полоса осадков придет с островов на сушу и распространится по всей Эстонии. Пройдет мокрый снег и снег, на островах и в западной Эстонии дождь и снег с дождем. На суше в начале ночи ветер западной четверти 4-10 м/с, после полуночи неустойчивый 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер развернется с юго-западного к северо-западному и усилится 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1...+3, на островах и западном побережье до +6°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Пройдут мокрый снег, снег и дождь, местами осадки будут сильными. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 9-15, порывами 20 м/с, в конце дня немного ослабеет. Температура воздуха 3..8°C.

Пятница, 17.04:

Ночью: Небо прояснится, но в начале ночи на востоке Эстонии облачно и местами пройдет слабый дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный и западный 6-11, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2 +3°C.