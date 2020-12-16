НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | До Рождества по-настоящему зимней погоды не ждите!

Четверг, 17.12

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами пройдет небольшой дождь, а до полуночи также и снег. Во многих местах образуется туман. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°С.

Днем: Облачно, с отдельными прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Во многих местах сохранится туман. Ветер западной четверти 2-8, в утренние часы на северном побережье порывы северо-западного ветра будут достигать 11 м/с; вечером ветер развернется к южной четверти и усилится на островах до 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°С. На дорогах местами скользко.

Пятница, 18.12

Ночью: Облачно. До полуночи местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. После полуночи к островам подойдёт зона дождей и распространится дальше на материк. Утром осадки в виде снега и мокрого снега распространятся вглубь материковой части, а на островах и западном побережье пройдет дождь. Юго-восточный, южный ветер усилится до 4-9, на побережье порывами до 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха -2...+2, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Преимущественно облачно. На западе Эстонии пройдёт дождь и мокрый снег, после обеда осадки ослабеют. В центральной и восточной Эстонии пройдет снег и мокрый снег, вечером также дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами 12 м/с, до обеда до 15 м/с, во второй половине дня, начиная с островов, развернётся юго-западному, западному направлению. Температура воздуха 0...+3, на островах и западном побережье +4...+6°С, вечером повысится.

Суббота, 19.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0...+4, на островах и западном побережье до +6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер в основном юго-западный 4-9, на островах и побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха +2...+7°С