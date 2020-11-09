Недельный прогноз: по ночам местами схватит морозом, но днем будет довольно тепло

Вторник, 10.11

Ночью: Переменная облачность,без осадков. Местами туман. Ветер западный, северо-западный 2-7, в начале ночи на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами +5..+8°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. В первой половине дня местами сохранится туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Среда, 11.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Небольшой дождь преимущественно на побережье. Ветер в оновном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, в западной Эстонии +5..+8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 6..9°С.

Четверг, 12.11

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

С пятницы до понедельника погоду будет определять западный гребень области высокого давления, расположившейся над Россией.

Пятница, 13.11

Ночью: На западе Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: На западе Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

В субботу область высокого давления на Россией усилится, что окажет влияние и на Эстонию. Местами небольшие дожди. Южный и юго-восточный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью от -3 до +2, на островах и побережье +2 ...+6, днем: +1 ...+4, на побережье до +7.

В воскресенье на Эстонию будет смещаться с запада область низкого давления. Ветер южный, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...+1, на побережье +2 ...+5, днем +1...+4, на побережье до +7 градусов.

В понедельник (16.11) давление циклона будет усиливаться. Но ночью в основном еще без осадков. Сильный юго-восточный ветер. Температура ночью -3...+2, на островах и побережье +2...+6, днем +1...+6.