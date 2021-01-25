НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Погода во второй половине недели изменится!

Вторник, 26.01

Ночью: До полуночи облачно с прояснениями. Местами образуется туман. По западу Эстонии местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. После полуночи, начиная с юга, облачность уплотнится и на юго-востоке Эстонии начнутся осадки в виде снега и мокрого снега, которые медленно распространятся в северо-северо-западном направлении. Ветер постепенно повернёт с южной четверти на северную 2-8 м/с. Температура воздуха -5..+1°С.

Днем: Облачно. Зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится через всю континентальную часть Эстонии, в восточных уездах возможен и дождь. Ветер северных направлений 3-9 м/с, на островах и побережье северный и северо-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Среда, 27.01

Ночью: Облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, местами также небольшой дождь. Местами гололёд. Ветер северный и северо-восточный 3-9 м/с, на островах и западном побережье северный и северо-западный, 6-11, порывами 16 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег. По западу Эстонии ветер в основном северо-западный 4-9, на островах порывами 12-14 м/с, на востоке Эстонии ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха -1..+2°С.

Четверг, 28.01

Ночью: Облачно. Временами пройдет снег. Ветер западной четверти, по северо-востоку юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-2°С, во второй половине дня понизится.

Пятница, 29.01

Ночью: Облачность уплотнится. Местами пройдет снег. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -11°С.

Днем: Облачно. Временами снег, на севере Эстонии возможен поземок. Ветер северной четверти 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

В субботу и воскресенье над Эстонией (как и над всеми странами Балтии) сохранится область низкого давления. Время от времени будет идти снег. Направление и скорость ветра в течение двух дней будут сильно варьироваться, Служба погоды уточнит прогноз в этой части в ближайшие дни.